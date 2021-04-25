المرئي_والمسموع تحجب 20 تطبيقاً "يقرصن" المحتوى بـ Google Play

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنه وضمن جهودها لمحاربة القرصنة، قامت الهيئة بحجب 20 تطبيقاً من أشهر التطبيقات المقرصنة للمحتوى في متجر Google Play السعودي.
وأوضحت الهيئة أن التطبيقات المقرصنة هي التطبيقات الذكية التي يمكن من خلالها بث مجموعة من المواد الإعلامية "والقنوات التلفزيونية والأفلام والمسلسلات والبطولات الرياضية وغيرها" والكسب من ورائها دون أخذ إذن أو موافقة ممّن يملك حقوق هذه المواد.
تبث من خلالها القنوات التلفزيونية والأفلام والمسلسلات والبطولات دون حق
كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أنه وضمن جهودها لمحاربة القرصنة، قامت الهيئة بحجب 20 تطبيقاً من أشهر التطبيقات المقرصنة للمحتوى في متجر Google Play السعودي.
وأوضحت الهيئة أن التطبيقات المقرصنة هي التطبيقات الذكية التي يمكن من خلالها بث مجموعة من المواد الإعلامية "والقنوات التلفزيونية والأفلام والمسلسلات والبطولات الرياضية وغيرها" والكسب من ورائها دون أخذ إذن أو موافقة ممّن يملك حقوق هذه المواد.