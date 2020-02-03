وكيل إمارة الرياض يرأس اجتماع تنفيذية الإسكان التنموي بالمنطقة "الخامس"

ناقش عدداً من المبادرات المقدمة من القطاع الخاص وغير الربحي

نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رأس وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بقصر الحكم، اليوم الاثنين , اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة "الخامس"، وذلك بحضور مديري فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة, وعدد من رجال الأعمال.

وتفصيلاً.. جرى خلال الاجتماع استعراض جداول الأعمال وتقديم عرض ملخص تنفيذي عنها وتوصيات الاجتماع السابق, كما تمت مناقشة حالة مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات المقدمة من بعض القطاعات الخاصة وأخرى من القطاع غير الربحي وبحث أوجه تعزيز التعاون معها لدعم برامج السكان التنموي والخدمات التنموية والتطوعية بالمنطقة, والدعم لتأسيس جمعية أهلية للإسكان التنموي بالمنطقة.

وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.