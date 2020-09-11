"الصحة": تسجيل 687 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 935 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 324407 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 935 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 300933 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4213 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19261 والحالات الحرجة 1368 حالة.