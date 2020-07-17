خالد بن سلمان يستعرض سُبل التعاون العسكري مع وزير الدفاع المصري

أكد عبر اتصال هاتفي حرص البلدَيْن على تعزيز الاستقرار والتصدي بحزم للإرهاب

أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا يوم أمس بالفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدَيْن الشقيقَيْن، وخصوصًا في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.

وأكد كل من نائب وزير الدفاع ووزير الدفاع المصري حرص البلدَيْن على تعزيز الاستقرار، والتصدي لأشكال الإرهاب كافة، وجدَّدا التشديد على موقف البلدَيْن في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي.