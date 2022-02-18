"نيوم" تستضيف سباق "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية

ينطلق غدًا للمرة الثانية في المملكة.. كإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة

تشهد مدينة نيوم، غدًا السبت، انطلاق جولة "ديزرت إكس بري" من السباق الافتتاحي للسلسلة العالمية "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي يقام في المملكة للمرة الثانية على التوالي، ويستمر لمدة يومين بمشاركة 10 فرق يمثلهم 20 متسابقًا، حيث يعد هذا السباق العالمي إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: هذا التميز الذي يشهده كل مناسبة تحتضنها أرض المملكة، يعد ترجمة للدعم الكبير والسخي الذي نجده من قِبل قيادتنا الحكيمة، ودعم ومتابعة قائدنا الملهم سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو الأمر الذي يجعلنا نواصل العمل على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية بمختلف أشكالها وأنواعها في المستقبل القريب، والتي تلتقي بشكل كبير مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، نحو بناء مستقبل أفضل وعمل مستدام يعكس الواقع المميز الذي تعيشه بلادنا".

وأضاف "الفيصل": اليوم تُقدم المملكة نفسها كوجهة عالمية لأقوى المنافسات الرياضية، وهو تأكيد لنجاح رؤية المملكة 2030 التي تدفع باتجاه تحويل بلادنا إلى بيئة جاذبة لأقوى الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، إلى جانب رفع مستويات جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة، كما أن اختيار مدينة "نيوم" لإقامة سباق "إكستريم إي" جاء لكونها المدينة الرائدة في الطاقة البديلة، فمنها انطلق أحد أكبر المشاريع الصديقة للبيئة "ذا لاين"، الذي يعد نموذجًا لما يجب أن تكون عليه المجتمعات مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة".

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: "نفخر في بلادنا بما نحظى به في القطاع الرياضي عموماً ورياضة المحركات والسيارات على وجه الخصوص، من دعم واهتمام كبيرين من قيادتنا، وحرص ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما أثمر عن عديد من الاستضافات العالمية لأهم وأكبر السباقات في رياضة المحركات، وعبر هذه النسخة الجديدة من سباقات "إكستريم إي"، ننتقل إلى مرحلةٍ جديدة نسهم فيها ببناء عالمٍ أفضل من خلال رسالتنا البيئية المهمة.

ويشاركُ في هذه النسخة من سباق "إكستريم إي" 10 فرق، هي فريق "آي بي تي" كوبرا إكس إي، الذي يمثلهُ القطري ناصر العطية بطل سباق رالي داكار السعودية 2022، والألمانية يوتا كلاينشميدت، وفريق "إكسيونا – ساينز إكس إي تيم" الذي يضم كلاً من الإسبانيين كارلوس ساينز وزميلته لايا سانز، فيما سيمثل فريق "تشيب غاناسي رايسينغ" الثنائي الأمريكي كايل لودوك ومواطنته سارة برايس، أما فريق "أكسايتي إينرجي رايسينغ" فسيعتمد على البريطاني أوليفر بينيت والسويدية كلارا أندرسون، كما يضم فريق "جينيسيس أندريتي يونايتد" السويدي تيمي هانسن نجم بطولة العالم للرالي، إلى جانب السائقة البريطانية كايتي مونينغز، وسيتنافس فريق "جاي بي إكس إي" في سباق "إكستريم إي" بالثنائي السويدي مولي تايلور، وكيفن هانسن.

ويدخل فريق "ماكلارين رايسينغ" هذا السباق بمشروعٍ جديدٍ، يضمُ السائقة النيوزيلندية إيما غيلمور والأمريكي تانر فوست. أما فريق "روزبرغ أكس رايسينغ" فيعوّلُ كثيراً على خدمات السويدي يوهان كريستوفرسن ومواطنتهِ ميكايلا أهلين، كما سيشارك فريق "فيلوسي رايسينغ" بالسائقة الإسبانية كريستين جامباولي زونكا، والجنوب الإفريقي لانس وولريدج، على أن يمثل فريق "إكس 44" كل من الفرنسي سيباستيان لوب والإسبانية كريستينا جوتيريز.

وسيقام السباق يومَي السبت والأحد، بحيث يشارك كل فريق في تجربتين زمنيتين يوم السبت من خلال الجولة التأهيلية الأولى والجولة الثانية من التجارب، على أن يقام السباق يوم الأحد، إضافةً إلى الدور نصف النهائي والنهائي.

وتم إطلاق تحدي الجرّ "كونتيننتال" لأول مرةٍ في سباق "أوشن إكس بري" في لاك روز في داكار عاصمة السنغال، وهو جزء من السباق، حيث يحصل أسرع سائق في هذا القسم خلال نهاية الأسبوع على خمس نقاط في رصيد فريقه.

وكانت النسخة الأولى من هذا السباق قد أقيمت في العلا التاريخية مطلع أبريل 2021م، فيما ستكون "نيوم" مدينة المستقبل أرضًا لاحتضان هذا السباق للعام الثاني على التوالي، والذي يلتقي مع رؤية المملكة 2030، من أجل بناء نظام بيئي عالي الأداء؛ لجعل المملكة رائدة في تطوير وتعزيز مصادر الطاقة البديلة، والحفاظ عليها وعلى البيئة للأجيال القادمة".