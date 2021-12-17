خبير طقس يتوقع: درجة الحرارة تلامس الصفر في تبوك الثلاثاء القادم

انخفاضها في معظم المناطق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تهبط درجة الحرارة وبشكل محسوس يوم الثلاثاء القادم في معظم المناطق، وقد تلامس الصفر المئوي في منطقة تبوك.

4

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 04:10 PM

انخفاضها في معظم المناطق

خبير طقس يتوقع: درجة الحرارة تلامس الصفر في تبوك الثلاثاء القادم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 452

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تهبط درجة الحرارة وبشكل محسوس يوم الثلاثاء القادم في معظم المناطق، وقد تلامس الصفر المئوي في منطقة تبوك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021