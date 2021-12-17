خبير طقس يتوقع: درجة الحرارة تلامس الصفر في تبوك الثلاثاء القادم

انخفاضها في معظم المناطق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، أن تهبط درجة الحرارة وبشكل محسوس يوم الثلاثاء القادم في معظم المناطق، وقد تلامس الصفر المئوي في منطقة تبوك.