بالفيديو.. شاهد ما فعله نمر بسيارة جيب وركابها

لهذا السبب لم يستطع السائق أن يتحرك

لا يدري أحد ماذا كان في رأس هذا النمر البنغالي الضخم وهو يهاجم سيارة "جيب" مخصصة لرحلات السفاري، ويقوم بجر المركبة التي يبلغ وزنها 1.8 طن، وبداخلها أربعة ركاب.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يظهر في الفيديو الذي تم تصويره في حديقة "بانرغاتا" الوطنية في مدينة بنغالور، النمر العملاق وهو يحرك سيارة ماهيندرا إكسيلو رباعية الدفع كبيرة الوزن، مستخدمًا أسنانه.

وفي لحظات طريفة، كان النمر يتوجه إلى جانب السيارة وينظر إلى شكلها وحجمها، ثم يعاود الهجوم، كما حاول أن يستخدم مخالبه؛ لكن مصدّ السيارة الناعم لم يمكّنه من ذلك.

وذهل الركاب الذين كانوا في السيارة من قُدرة النمر على جرها؛ بينما عبّرت امرأة عن خوفها مما يجري؛ في حين لم يتحرك السائق بسرعة خوفًا من تعريض الحيوان للأذى.

ويمكن أن يبلغ وزن النمر البنغالي 190 كيلوغرامًا؛ بينما يصل طول أنيابه إلى 4 بوصات.

وتستهلك هذه الحيوانات ما يصل إلى 40 كيلوغرامًا من اللحوم في الوجبة الواحدة؛ علمًا بأنها قادرة على تحمّل الجوع لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع.