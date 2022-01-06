"الأرصاد" ينبِّه 9 مناطق: أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والباحة وعسير والمدينة المنورة والشرقية وجازان وحائل والقصيم والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وعرفات وأضم والعرضيات وسبت الحارة وميسان وعشيرة وقيا والسيل الكبير والهدا والشفا والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل الجموم وخليص وعسقان وثول ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر في بعض الحالات حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المجاردة ورجال ألمع ومحايل وأحد رفيدة والحرجة النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء الجبيل والخبر والدمام والقطيف والظهران والعديد وبقيق وحرض وخريص ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والقيصومة والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن حتى الثامنة صباحًا.

وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش والحرث والدائر والريث والطوال والعيدابي وفيفا وهروب والعارضة وصامطة، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة ضبابًا حتى الساعة التاسعة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس والنباة وينبع وينبع النخل والمسيجيد والمهد والهندية واليتمة وبحرة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان وبقعاء وحائل وموقق وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز أيضًا منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والمذنب وبريدة والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس.