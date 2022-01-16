النصراوي "جوناثان" و"روماريو الأوروغواي" قدمان قويتان بلا تهديف بالرأس!

مدرب الهلال وضعه على الدكة.. والذكاء يعيده للشباك

نجحت إدارة نادي النصر بقيادة "مسلي آل معمر" في استقطاب الأوروغوياني "جوناثان رودريجيز"، مهاجم "كروز أزول" المكسيكي، الذي يحمل شهادة تزكية من مواطنه الأشهر "لويس سواريز" منذ 2016 واصفًا مستقبله بـ"المبهر" مع منتخب الأوروغواي الذي يضم في قائمته الشرفية بطولة كأس العالم عام 1930.



وحل "جوناثان" صاحب الـ 28 عامًا بديلاً للمغربي "حمد الله". ويتميز الأول بالذكاء والسرعة والتهديف بكلتا القدمين غير أنه لا يجيد التهديف بالرأس "دائمًا"، على الرغم من كبر حجم "جمجمته" مختلفًا عن أقرانه وأصدقائه في حي مدينته "فلوريدا" التي تقع وسط الأوروغواي، وتشتهر بإنتاج الزراعة والألبان والحديد.



وإضافة إلى الامتيازات الفنية السابقة فإن لاعب الأصفر القادم بجوار "تاليسكا"، زميله السابق في "بنفيكا" البرتغالي، يتميز بالتركيز والتمركز، والهدوء داخل منطقة الـ18، وسريع الانسجام مع مجموعته، وقارئ جيد لتحركات المدافعين والحراس. والصفات تلك يتقاسمها مع شبيهه البرازيلي المعتزل "روماريو".



ويعد "جوناثان" رقمًا جديدًا لفئة اللاعبين في النصر الذين يجيدون تنفيذ ركلات الجزاء.



وقدم "روماريو الأوروغواي" من "كروز أزول" المكسيكي بحصيلة تهديفية جاوزت الـ70 هدفًا، وخاض تجارب احترافية في أوروبا، لم يُكتب لها النجاح، فيما كسب من ورائها خبرة كبيرة؛ جعلته رقمًا ثابتًا في صفوف منتخب بلاده منذ مشاركته الأولى "وديًّا" ضد السعودية في جدة عام 2014 مع مدربه "أوسكار تاباريز"، ثم في بطولة "كوبا أمريكا" 2015 و2019 و2021، وأخيرًا التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



وأثناء احترافه الأوروبي خاض "جوناثان" تجربة مع البرتغالي "جيسوس" مدرب الهلال السابق، وفق تقارير صحفية، وذلك في الفريق الأول لبنفيكا، الذي لم يعتمد عليه كثيرًا، ومنحه الفرصة في مباراة واحدة بالدوري. والأمر ذاته فعله "فيتوريا"، المدرب السابق للنصر، عندما تولى تدريب بنفيكا، الذي وضعه في الدكة، ولم يستعِن به.



والتجربة الثانية من احترافه لعب في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني عام 2016، ولعب فريقه آنذاك ضد برشلونة، ومُني الأول بهزيمة قوامها 8 / صفر، سجّل منها مواطنه "سواريز" سوبر هاتريك. وفور نهاية المباراة اتجه "جوناثان" لـ"سواريز"، والتقط معه صورًا للذكرى، وواجه هجومًا من الجمهور غير أنه رد عليهم بثقة "إنها ذكرى أريد الاحتفاظ بها، أريد الاعتذار إذا كان هذا يزعج الجماهير".



ومن السابق لأوانه الحكم على اللاعب "جوناثان رودريجيز" غير أنه موعود بالنجاح مع الفريق الأصفر الذي بدأ يحصد نقاط الدوري الثلاث تلو الأخرى، وكان آخرها "السبت" أمام الفيصلي، التي شهدت نزول النجم الأوروغوياني إلى أرضية ملعب "مرسول بارك"، وقدم تحية لجمهور النصر؛ ليرد عليه رفاق "تاليسكا" التحية أربعًا، في حين كانت "العلاقات العامة" بالنادي قد استقبلته وأسرته بالورود والحلوى والهدايا في بادرة تعكس أخلاق المسلمين وكرم العرب.