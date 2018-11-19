خادم الحرمين رسم مسارًا حقيقيًّا لدور المواطن والمرأة السعودية في التنمية

أكد عزم المملكة على مواصلة محاربة الإرهاب وتطبيق الشرع وإرساء العدل

ركزت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي ألقاها أمام مجلس الشورى، على القضايا ذات الأولوية والأهمية فيما يتعلق بالسياستين الداخلية والخارجية.

وحملت الكلمة رسائل لرسم سياسة المملكة العربية السعودية داخليًّا وخارجيًّا بكل وضوح، تمثلت لبنتها الأولى في دور المواطن السعودي، واعتباره المحرك الرئيس للتنمية، وكذلك المرأة السعودية التي تعتبر شريكًا ذا حقوق كاملة.

ويمكن قرءاة ملامح كلمة الملك "سلمان" بعمق، وكذلك تحديد اتجاهاتها المستقبلية، بالنظر إلى أن مجلس الشورى انطلق منذ ما يقارب ثلاثة عقود، ومن الطبيعي أن تكون الخطابات الملكية أمام مجلس الشورى بمثابة رسم للسياسات السعودية.

وقد أكد خادم الحرمين عزم المملكة على إحداث الكثير من التغييرات التنموية تزامنًا مع تحولات العالم من حولها، مع الالتزام بمسار التقاليد السياسية القائمة والموروثة عبر تاريخ الدولة السعودية؛ حيث إن المملكة وعبر تاريخها الحديث استطاعت أن تعمل بشكل دقيق على بناء نموذج سياسي لديه القدرة على قبول التغيرات العالمية والتحولات المجتمعية، وفي ذات الوقت العمل على دمج هذه التحولات بالصيغ السياسية والتنظيمية القائمة في المجتمع.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته: من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية.

وأظهرت السياسة الخارجية التي عرضها خادم الحرمين الشريفين في كلمته، أن السعودية لن تنكفئ على نفسها مهما كانت تحديات المنطقة والعالم، بل تمد يدها البيضاء إلى دول العالم ومنظماته الأممية للإسهام في حل القضايا التي تهدد البيئة والتنمية البشرية والتنمية المستدامة، والقضاء على الإرهاب.

وتدعم المملكة الحل السياسي للمشكلات الدولية لترسيخ السلم العالمي وتحقيق الاستقرار، وخاصة في المنطقة العربية من خلال المحافظة على نماذج سياسية مستقرة في المنطقة والمساهمة في إيقاف الطموحات الأيديولوجية والعرقية التي تعتمدها بعض الدول في المنطقة للتدخل في شؤون الآخرين؛ وهو ما تفعله إيران من تدخلات وتهديدات للمنطقة.

وفيما يلي ملخص لكلمة خادم الحرمين الشريفين:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته عقب افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى؛ أن المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة، والمرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة.

وأضاف: من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية.

وتابع: يقوم جنودنا البواسل بواجبهم الوطني على أكمل وجه، ويقدمون أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة في الدفاع عن العقيدة والوطن، وسيظل شهداؤنا في ذاكرتنا وعائلاتهم محل رعايتنا واهتمامنا دوماً.

وأردف: ستستمر المملكة في التصدي للتطرف والإرهاب والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة، بما يزيد من فرص الاستثمار.

وقال خادم الحرمين الشريفين: على المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار، ونؤكد دعمنا للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وأضاف: المملكة تدعو إلى حل سياسي يُخرج سوريا من أزمتها، ويُبعد التنظيمات الإرهابية والتأثيرات الخارجية عنها ويتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين أن الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة؛ لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء.

وأردف: نؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم، وقد تأسست المملكة على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل والمساواة، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم.

وتابع: وجّهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل.