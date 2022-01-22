مسؤول يمني يطرح حلاً نهائيًّا للحرب في اليمن.. تعرَّف عليه

سيُمكِّن من القضاء على المشروع الإيراني الإرهابي

طرح أحمد المسيبلي، مستشار وزير الإعلام اليمني، حلاً نهائيًّا للحرب في اليمن عبر حسابه في "تويتر"، مشيرًا إلى أنه يتمثل في حسم المعركة على الأرض لتحرير صنعاء، والقضاء على المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن.



وفي تغريدة له على "تويتر" تساءل "المسيبلي" مندهشًا: "هل تصنيف ميليشيات الحوثي الإيرانية جماعة إرهابية سيوقف هجماتها الإرهابية في اليمن والمنطقة؟!"، في إشارة إلى التصريح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعادة النظر في وضع ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب مجددًا.



وأوضح مستشار وزير الإعلام اليمني بقوله: "حزب الله مصنَّف جماعة إرهابية، وما زال يمارس الإرهاب في أكثر من مكان". ولفت إلى أن الحل يتمثل في حسم المعركة على الأرض لتحرير صنعاء، والقضاء على المشروع الإيراني الإرهابي في اليمن، بحسب قوله.