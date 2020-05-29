"العدل": لن يتم استقبال المستفيدين أول أسبوع بعد العودة للعمل

تقديم جميع الخدمات عن بُعد من خلال منصة ناجز

أكدت وزارة العدل بأنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية سواءً في المحاكم بمختلف اختصاصاتها (العليا، الاستئناف، العامة، الجزائية، الأحوال الشخصية، العمالية، التجارية، التنفيذ)، وكتابات العدل، وديوان الوزارة وفروعها في أول أسبوع بعد العودة للعمل.

ونوهت "الوزارة" بأنه سيتم تقديم جميع الخدمات العدلية عن بُعد من خلال منصة ناجز http://Najiz.Sa ومركز التواصل الموحد 1950.

وبيّنت أن جميع الجلسات المؤجلة من تاريخ 21 رجب 1441 هـ حتى تاريخ 12 شوال 1441 هـ سيتم تحويلها في المحاكم كافة لمسار التقاضي عن بعد ابتداء من 15 شوال 1441 هـ، وسيتم إشعار أطراف الدعوى بالوسائل الإلكترونية بالمواعيد الجديدة.