أجواء لطيفة.. الحصيني: الرياض أقل حرارة من بعض المدن الشمالية فجرًا

قال: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة والباحة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أجواء حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والإمارات، وعمان، واليمن).

وتابع: متوقع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي من المملكة؛ إلا أن يصرفها الله.

وأضاف: نلاحظ أثر الكتلة شبه الباردة في طبقات الجو العليا التي تتمركز على الرياض وجنوبها.

وقال الحصيني: العاصمة الرياض فجرًا أقل حرارة من بعض المدن الشمالية، وتقترب من درجات الحرارة في المرتفعات الجنوبية.