بمشاركة 12 دولة.. فعاليات منوعة لـ"مهرجان القريات الدولي للطيور"

يستمر 7 أيام.. جوائز كبيرة للفائزين وسيارة 2019 بانتظار الزوّار

تنطلق نهاية يناير الجاري فعاليات "مهرجان القريات الدولي للطيور" بمشاركة 12 دولة من مختلف قارات العالم، وبجوائز كبيرة تم رصدها للفائزين تقارب الكبرى منها 300 ألف ريال لسباقات الحمام الزاجل، إضافة لجوائز الزوار والتي منها (سيارة موديل 2019)، بالإضافة للعديد من الجوائز القيّمة الأخرى.

ورفعت اللجنة المنظمة للمهرجان شكرها لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز؛ لموافقته على إقامة المهرجان الذي سيتم إطلاق فعالياته بعد عدة أيام بمحافظة القريات.

وستنطلق فعاليات المهرجان -بمشيئة الله- الذي ستنظمه أسطورة مناسبتي يوم الجمعة الموافق (6/ 6/ 1441ه‍ - 31/ 1/ 2020م)، وتستمر سبعة أيام، بمقرّ الساحة الرياضية في محافظة القريات.

أعلنت ذلك اللجنة الإعلامية للمهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته على مسرح الساحة الرياضية بالقريات، بحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات ورجال الأعمال والمهتمين بهذه الرياضة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمهرجان زبن سالم الشراري، خلال المؤتمر، أن المهرجان سيمثل رافدً اقتصادياً، ومركز جذب سياحي لمحافظة القريات والمراكز التابعة لها ومنطقة الجوف عامة؛ لما يمثله المهرجان من أهمية لدى محبي هذه الهواية والرياضة التي يهدف المهرجان منها كذلك إلى الحفاظ عليها وإحيائها مع عدد من المشاركين والمهتمين بالمملكة، ومن الدول الأخرى المشاركة وبالقيمة المادية لجوائزها التي تم تخصيصها والمتعددة للمشاركين والزوار، مبيناً أهمية الدور الإعلامي والمأمول للمهرجان سواءً بالترويج له أو التسويق لفعالياته كما تطرق خلال حديثه لأهداف اللجنة المنظمة والخطة الإعلامية للمهرجان وتوزيع مهام العمل للفرق المنظمة له.

ولفت "الشراري" إلى أن المهرجان سيشتمل العديد من البرامج والفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية التي سترافق المهرجان طيلة فترة إقامته، بالإضافة لبرامج للأطفال والألعاب والمسرح وغيرها من النشاطات، حيث رصدت عدة جوائز قيمة منها الجائزة الكبرى وهي عبارة عن مبلغ 290 ألف ريال لسباقات الحمام الزاجل وجوائز للزوار منها سيارة 2019 والعديد من الجوائز القيمة الأخرى التي تتناسب مع كل أفراد العائلة في ظل أجواء كرنفالية ممتعة وشيقة سيشهدها المهرجان بإذن الله طيلة أيامه، متمنياً أن يكون مهرجان هذا العام على مستوى تطلعات أهالي القريات ومنطقة الجوف.

وأكد "الشراري" خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين والحضور أن المهرجان يحظى باهتمام ومتابعة أمير منطقة الجوف ونائبه، منوهاً كذلك بجهود محافظة القريات وبرئيس وأعضاء اللجنة الإعلامية، ومقدماً الشكر لمكتب هيئة الرياضة بالمنطقة ولإدارة الساحة الرياضية بالقريات لاستضافة المهرجان.

وقدّم منظم المهرجان ثامر الرضيان شرحاً تفصيلياً للفعاليات المشاركة والأركان التي سيحتويها المهرجان والعديد من المفاجآت والجوائز المقدمة للجمهور، ثم فتح المجال أمام الإعلاميين والإعلاميات لطرح أسئلتهم وآراءهم ومقترحاتهم على أعضاء اللجنة الذين تفاعلوا معها وأجابوا عليها.