تعيين نورة الحقباني متحدثاً رسمياً لهيئة حقوق الإنسان

تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام

أصدر رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد؛ قراراً بتعيين نورة بنت محمد الحقباني؛ متحدثاً رسمياً باسم هيئة حقوق الإنسان.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان، والأنشطة التي تقدمها، والمبادرات التي تطلقها، والقضايا التي تعمل عليها.