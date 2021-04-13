لقاء رفيع المستوى لتعزيز علاقات مجلس التعاون والدول الإسكندنافية

بحث آخر تطورات السياسة الإقليمية والدولية وقضايا الاهتمام المشترك

التقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، أمس، سفير جمهورية فنلندا، وممثلين من سفارات: مملكة النرويج، ومملكة السويد، ومملكة الدنمارك المعتمدين لدى المملكة، بمقر الأمانة العامة.

جرى، خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والدول الإسكندنافية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، وبحث آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

شارك في اللقاء سفير جمهورية فنلندا أنتي روتوفووري؛ ونائبة رئيس بعثة مملكة النرويج سيجنه جورو جيلين؛ ونائب سفير مملكة السويد إريك شانتز؛ ومسؤولة القسم السياسي لدى سفارة مملكة الدنمارك أسماء مشلح.