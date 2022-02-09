"الصحة": تسجيل 3162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4088 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022، تسجيل 3162 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 719136 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4088 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 678332 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8962 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1054 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 12:04 PM

"الصحة": تسجيل 3162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4088 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022، تسجيل 3162 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 719136 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4088 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 678332 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8962 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1054 حالة.

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