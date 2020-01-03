3 طلقات تسكن مواطنًا أمام سوق بمكة إثر خلاف مع الجاني والأمن يضبطه

نُقل للمستشفى بالششة وسُلم ملف القضية لشرطة العزيزية والتحقيقات جارية

تحقق شرطة العاصمة المقدسة في قضية إطلاق نار من سلاح ناري؛ إثر وقوع خلاف بين مواطنين اثنين نتج عنه إصابة أحدهما بثلاث طلقات نارية وتم نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالششة، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني.

وتفصيلاً، وبحسب معلومات "سبق" تلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بإطلاق نار مساء أمس من سلاح ناري من نوع مسدس أمام سوق الجوالات نتج عنه إصابة مواطن في العقد الثالث يعمل بمحل للجولات، وانتقلت دوريات الأمن والهلال الأحمر إلى موقع البلاغ وتم نقل المصاب إلى مستشفى الملك فيصل بالششة ولازالت حالته الصحية مستقرة، فيما تمكن رجال الأمن من القبض على الجاني، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر وتم تسليم ملف القضية إلى مركز شرطة العزيزية.

ولا تزال شرطة العزيزية تجري التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية وسماع أقوال كامل الأطراف تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.