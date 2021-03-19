القبض على 4 مواطنين وجّهوا إشارات خادشة وحطموا زجاج مركبة في فيديو متداول

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص قاموا بتوجيه إشارات خادشة للحياء لقائد مركبة في أحد الطرق العامة في مدينة الرياض، وتهشيم زجاج مركبته أثناء مرورهم بمحاذاته، فقد أسفرت المتابعة الأمنية -بفضل الله- عن تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.