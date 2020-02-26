"الظاهري" عضوًا بالهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف ماجد الظاهري رئيس قسم التربية البدنية بتعليم المنطقة الشرقية، عضوًا في الهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بعد الموافقة على تشكيل الهيئة الاستشارية للاتحاد السعودي للرياضة المدرسية لعدد من القيادات الرياضية كمشرفي عموم بالوزارة، ورؤساء أقسام التربية البدنية بإدارات التعليم.

ورفع "الظاهري" شكره وتقديره لوزير التعليم على هذه الثقة؛ مؤكدًا أن الرياضة المدرسية تلقى الاهتمام الكامل من وزارة التعليم لأهميتها القصوى في حياه الطالب العملية؛ مما ينعكس على الميدان الرياضي السعودي بشكل عام من خلال دعم كل الألعاب الرياضة.