تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. وتستمر حتى الثامنة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومراكزها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران

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18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 02:40 PM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.. وتستمر حتى الثامنة مساءً

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومراكزها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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