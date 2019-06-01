نادي الفتح يعير مدربه "الجبال" إلى "الصفاقسي التونسي"

أعلنت إدارة نادي الفتح أنه وفي إطار التعاون مع الأندية العربية الشقيقة، فقد استجابت الإدارة، مؤخراً، للطلب الذي تقدم به النادي الصفاقسي التونسي رسمياً للاستعانة بالمدير الفني للفريق الأول فتحي الجبال للإشراف على الدفة الفنية لفريق الصفاقسي خلال ما تبقى من مباريات الدوري التونسي.

ونتيجة لذلك التعاون المثمر بين الناديين الشقيقين، تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الفتح المهندس سعد بن عبدالعزيز العفالق خطاب شكر وتقدير من إدارة النادي الصفاقسي التونسي وجماهيره ومحبيه.

وقالت إدارة "الصفاقسي": "لقد مثّل تعاونكم معنا للموافقة على طلبنا نقطة مضيئة أسعدت كل المحيطين بأسوار النادي الرياضي الصفاقسي من هيئة إدارة ومسؤولين وجماهير، حيث لبيتم طلبنا دون تردد حرصاً على مصلحة فريقنا".

وتابع الخطاب: "وإذ إننا نؤكد على ما لمسناه فيكم من رفعة أخلاقكم ورحابة صدركم، فإننا لن نفوّت هذه الفرصة دون التأكيد على متانة العلاقة المتجذرة بين البلدين والناديين، وما يمكن أن يزيدها معروفكم هذا متانة وعمقاً، مجددين لكم الشكر على حسن تفهّمكم وتعاونكم".