"موارد الرياض" تنفذ أكثر من 82 زيارة لمقر سكن وعمل العمالة الوافدة

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الأربعة الأيام الماضية؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة بمشاركة الجهات الشريكة (المحافظة -الصحة - التجارة- البلدية- الصناعة والثروة المعدنية - الشرطة) على مقر سكن وعمل العمالة الوافدة.



يأتي ذلك للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وشملت هذه الحملات: الرياض ومحافظات الخرج والدوادمي والأفلاج وشقراء ووادي الدواسر والمزاحمية وعفيف وحوطة سدير.



وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي؛ أن هذه الحملات قد بلغت أكثر من "82" زيارة تفتيشية لأماكن سكن العمالة الوافدة، بتوجيه من أمير منطقة الرياض، وهي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص والعمالة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".