"مدني الجموم" ينتشل جثة شخص من تحت أنقاض جدار

بارتفاع خمسة أمتار .. بعد أن انهار عليه

انتشل الدفاع المدني ‫بمحافظة الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر: انتشل مدني ⁧‫#الجموم⁩ جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.


4

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 12:10 AM

بارتفاع خمسة أمتار .. بعد أن انهار عليه

"مدني الجموم" ينتشل جثة شخص من تحت أنقاض جدار

هادي العصيمي

مكة المكرمة

0 1,203

انتشل الدفاع المدني ‫بمحافظة الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر: انتشل مدني ⁧‫#الجموم⁩ جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.


الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019