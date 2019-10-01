"مدني الجموم" ينتشل جثة شخص من تحت أنقاض جدار

انتشل الدفاع المدني بمحافظة الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر: انتشل مدني #الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.
بارتفاع خمسة أمتار .. بعد أن انهار عليه
انتشل الدفاع المدني بمحافظة الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر: انتشل مدني #الجموم جثة شخص من تحت أنقاض جدار بارتفاع خمسة أمتار بعد أن انهار عليه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته.