متى تتغير حالتي إلى محصن في تطبيق "توكلنا" و"صحتي"؟.. هنا الإجابة

أوضح حساب (الصحة_937) موعد تغير الحالة في تطبيقي "توكلنا" و"صحتي" إلى محصن بعد تلقي لقاح (كوفيد-19)، بعد أن وردته الكثير من الأسئلة حول ذلك.



وذكر (الصحة_937) أن جرعات اللقاح تظهر في تطبيق "صحتي" مباشرة، وذلك بعد تسجيلها من قِبل مركز اللقاح في نظام التحصينات التابع لوزارة الصحة.



أما فيما يخص تطبيق "توكلنا"، فقد لفت إلى أن الحالة الصحية تصبح (محصن بالجرعة الأولى) بعد مرور 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، بينما تصبح الحالة الصحية (محصن) خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.