تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى السابعة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة الباحة، ومحافظات: القرى وبلجرشي وبني حسن والمندق، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة الباحة، ومحافظات: القرى وبلجرشي وبني حسن والمندق، والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.