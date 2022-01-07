تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى السابعة مساءً

مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، على مدينة الباحة، ومحافظات: القرى وبلجرشي وبني حسن والمندق، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.