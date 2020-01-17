يعترف بـ"جريمته" أمام مشاهدي التلفزيون.. وفيديو صادم يكشف ما حدث

الشرطة اعتقلته في الأستوديو فورًا

فاجأ شاب مشاهدي قناة تلفزيونية، واعترف بارتكاب جريمة قتل، خلال استضافته في برنامج يبث على الهواء مباشرة، وذلك في واقعة غريبة كشفت ملابسات حادث بشع.

وأبلغ سائق الأجرة الهندي مارندر سينغ محطة "نيوز 18" التلفزيونية أنه قادم ليعترف بجريمته، الأمر الذي دفع الإدارة للموافقة على الفور، بل وبث حلقة الاعتراف على الهواء مباشرة، فضلاً عن إبلاغ السلطات.

واعتقلت السلطات الهندية سينغ (31 عامًا)، بعد اعترافه بقتل فتاة بطريقة بشعة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أقر سينغ في البث المباشر بقتل فتاة كان على علاقة بها، وذلك في ليلة رأس السنة عن طريق نحر عنقها، بسبب اعتقاده أنها كانت على علاقة مع شاب آخر.

وقال سينغ إن أسرة الضحية رفضت زواجه منها بعد أشهر من المحاولات، الأمر الذي دفعه إلى حافة الغضب حسب تعبيره.

وكان العاملون في فندق بمدينة شانديغار قد عثروا على جثة الشابة البالغة من العمر 27 عامًا مضرجة بالدماء، بعد يومين من نزولها في الفندق مع سينغ.

وسينغ الذي كان متهمًا بقتل امرأة أخرى في عام 2010، تم اعتقاله على الفور بعد ظهوره على شاشة القناة يوم الثلاثاء.

وتم تصوير رجال الشرطة وهم يدخلون الأستوديو، قبل مرافقة سينغ خارج المبنى، ووضعه في سيارة الشرطة.