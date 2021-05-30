الرياض.. قرابة 56 ألف جولة رقابية تسفر عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة

خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو الجاري تحت عنوان #صحتكم_أمانة

نفّذت أمانة الرياض، خلال أسبوع، 56 ألف جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر وتحت عنوان #صحتكم_أمانة، إن أعمال الرقابة بنطاق منطقة الرياض خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2021، تمّت خلالها تنفيذ 55840 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.