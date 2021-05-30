الرياض.. قرابة 56 ألف جولة رقابية تسفر عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة

نفّذت أمانة الرياض، خلال أسبوع، 56 ألف جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.
وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر وتحت عنوان #صحتكم_أمانة، إن أعمال الرقابة بنطاق منطقة الرياض خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2021، تمّت خلالها تنفيذ 55840 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.
خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو الجاري تحت عنوان #صحتكم_أمانة
نفّذت أمانة الرياض، خلال أسبوع، 56 ألف جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.
وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على تويتر وتحت عنوان #صحتكم_أمانة، إن أعمال الرقابة بنطاق منطقة الرياض خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2021، تمّت خلالها تنفيذ 55840 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 1040 منشأة مخالفة.