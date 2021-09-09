ضبط معمل حلويات شهير بأبها يعمل دون ترخيص وشهادات صحية

يفتقر لأبسط شروط التهوية وتدني مستوى النظافة وسوء التخزين والنقل

كشفت أمانة منطقة عسير، من خلال جولة ميدانية تعقبية، عن أحد أكبر المعامل غير النظامية التابع لمتجر شهير خاص بإنتاج الحلويات المتنوعة بمدينة أبها.

وتم ضبط المعمل داخل عمارة سكنية في أحد الأحياء، بعد رصد عدة ملاحظات أبرزها افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وشروط النقل والتخزين وسوء تداول المواد الغذائية، إضافة إلى أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته لا يحملون شهادات صحية؛ وهو ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك.

وضبطت فِرَق الرقابة المسائـية التابعة للأمانة، الموقع، بمساندة أمنية، كما ضبطت كميات من الحلويات التي يتم تصنيعها داخل المعمل المخالف، بعضها كانت مكوناتها منتهية الصلاحية. وعبوات من المواد الغذائية الفاسدة والمتعفنة كانت مجهزة للبيع، وتم إغلاق الموقع لحين تطبيق العقوبات النظامية حياله.

وشددت أمانة عسير على المنشآت التجارية بضرورة التقيد باللوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة، وألمحت إلى أن الجولات الميدانية لفِرَق الرقابة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين.