شاهد.. مواطنون بجازان يصلحون طُرُق حَيهم على حسابهم الشخصي!

تَضررت فشمروا عن سواعدهم وطالبوا "البلدية" بالقيام بواجبها الغائب

نفّذ مجموعة من أهالي حي الشارة بمحافظة الداير بني مالك، أعمال صيانة على حسابهم الشخصي ميدانيًّا؛ حيث قاموا بترقيع الحفر الموجودة على طول شارع الحي، وصب خرسانات للأجزاء التي قد جرفتها مياه الأمطار وتسببت في ضيق الطريق والإضرار بالمركبات، تزامنًا مع زحمة مرورية مرتبطة بالمدارس وازدياد العمران؛ وهو الأمر الذي يجعل الحاجة ماسة لتطوير الخدمات البلدية.

وطالَبَ السكانُ البلديةَ بسرعة التجاوب وسفلتة شارع الحي بالكامل؛ لما يشهده من تلفيات متسارعة لضعف سُمك وهشاشة طبقاته، ولعدم صيانته منذ مدة؛ فيما تأتي هذه المبادرة -وفق الأهالي- بعدما غاب دور البلدية خلال تلك الفترة عن ذلك الشارع.

يشار إلى أن حي الشارة الواقع في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان، بحاجة لتطوير الخدمات وإعادة أعمال السفلتة.