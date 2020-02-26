السفير الجيبوتي بامخرمة لـ"سبق": شكرًا للاتحاد العربي على إعادة الحياة للرياضة العربية

أشاد بالتنظيم والهدف الأسمى من بطولة المنتخبات تحت 20 عامًا

وصف ضياء الدين بامخرمة، سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى السعودية، بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا بالبطولة الناجحة، التي تحتضن السعودية منافساتها هذه الأيام بمشاركة 16 منتخبًا، من ضمنها منتخب جيبوتي.

وقال بامخرمة في تصريح إلى "سبق": أقدم الشكر لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، وللقائمين على تنظيم هذه البطولة الرائعة، التي في إقامتها على أرض المملكة العربية السعودية تحقق النجاح لأكثر من هدف، من ضمنها اللحمة العربية، ودفع عجلة الرياضة العربية نحو الأمام لمصاف العالمية. كما أن البطولة تفرز العديد من المواهب التي ستكون أعمدة وركائز في منتخبات بلادها. والحقيقة إن الاتحاد العربي لكرة القدم أعاد الحياة للرياضة العربية من جديد، سواء من خلال بطولة الأندية الأبطال أو بطولة المنتخبات السنية.

وأضاف السفير الجيبوتي لدى السعودية: الشكر موصول للاتحاد السعودي لكرة القدم الذي قدّم الكثير من التسهيلات للمنتخبات المشاركة. وما هذا التكاتف إلا دليل كافٍ على نجاح الحدث الرياضي العربي. ونحن على موعد -إن شاء الله- مع البطولة العربية للمنتخبات تحت 17 عامًا.