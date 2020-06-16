كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية

رصْد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من كيسونغ الصناعية

رجّح مصدر عسكري كوري جنوبي أن تكون كوريا الشمالية قد نسفت مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كيسونغ بالشمال، بعد رصد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من منطقة كيسونغ الصناعية.

وقالت وكالة "يونهاب" نقلًا عن مصدر عسكري: تم رصد صعود دخان مصحوبًا بانفجار من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية

4

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441 10:56 AM

رصْد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من كيسونغ الصناعية

كوريا الشمالية تفجر مكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 3,689

رجّح مصدر عسكري كوري جنوبي أن تكون كوريا الشمالية قد نسفت مكتب اتصال بين البلدين يقع في مدينة كيسونغ بالشمال، بعد رصد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من منطقة كيسونغ الصناعية.

وقالت وكالة "يونهاب" نقلًا عن مصدر عسكري: تم رصد صعود دخان مصحوبًا بانفجار من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020