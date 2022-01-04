"قطان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية مملكة ليسوتو

استعرض خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة

أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو ماتسيبو راماكو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 06:28 PM

استعرض خلاله العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة

"قطان" يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية مملكة ليسوتو

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة الخارجية والعلاقات الدولية في مملكة ليسوتو ماتسيبو راماكو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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