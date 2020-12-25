جامع مركز الملك عبدالله المالي "كافد" يفوز بجائزة العمارة العالمية 2020

للإبداع الهندسي بتصميمه الخالي من الأعمدة والمستوحى من زهرة الصحراء

حاز جامع مركز الملك عبدالله المالي (كافد) في الرياض جائزة العمارة العالمية عن فئة التصاميم الدينية لعام 2020 التي يمنحها متحف أثينيوم في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لأفضل التصاميم العالمية سنويًّا.

وتفصيلاً، اختارت لجنة التحكيم جامع مركز الملك عبدالله المالي الذي صممته شركة "عمرانية وشركاه" نظرًا للإبداع الهندسي في تصميمه الخالي من أي أعمدة، وشكله المستوحى من زهرة الصحراء.

وتُعد جائزة العمارة العالمية من أهم الجوائز في قطاع التصميم العمراني، وتأسست عام 2004 من قِبل متحف شيكاغو أثينيوم «The ChicagoAthenaeum of Architecture»، والمركز الأوروبي للأشكال الهندسية«The EuropeanCenter for Architecture Art Design»؛ لتكريم أفضل المباني الحديثة من حيث التخطيط والتصاميم الهندسية، وتكريم المهندسين المعماريين المبدعين في مجالهم، ومهندسي التخطيط الحضري على الصعيد العالمي.