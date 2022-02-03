"النقل" تواصل تنفيذ أعمال الصيانة على طريق الرياض- الدمام

ضمن جهود تحسين جودة الطريق.. والارتقاء بجميع الخدمات

تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على طريق الرياض/ الدمام السريع رقم (40)، بإجمالي أطوال بلغت 100.70 كم في كلا الاتجاهين، ضمن جهود الوزارة الرامية لتحسين جودة الطريق، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة لقاصديه، وخفض نسب الحوادث والإصابات والوفيات عليه.

وفي الأطوال المنفذة على الطريق تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية بأطوال (61.80) كم باتجاه الرياض، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال (35.20) كم، فيما يتبقى (26.60) كم من أطوال الطريق جاري تنفيذها، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على الطريق بأطوال (38.90) كم باتجاه الدمام، حيث تم الانتهاء من مجموع أطوال (38.90) كم.

وقد تم استخدام (6) كشاطات إسفلتية، و (7) فرادات إسفلتية، و(12) رصّاصات متنوعة، كما بلغت كمية الإسفلت المنفذ في (السطح + الأساس) 342,183 طنًّا، وبلغت كمية طبقة امتصاص الإجهاد على جسم الطريق (22.411) طنّا، فيما وصل إجمالي الأسفلت المنفذ على (السطح + الأساس + طبقة امتصاص الإجهاد) لـ 364.594 طنًّا.

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الطرق في المملكة، وتحرص على استكمال جميع مشاريعها بأعلى المواصفات والمقاييس الفنية العالمية وفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ، وصولاً للانتهاء من المشاريع وتسلمها.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الوصول للمرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، وخفض معدل حالات الوفيات إلى 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، حيث تعد الإستراتيجية أحد أهم المحاور الرئيسة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.