سياحة جديدة نحو لقاح كورونا بمدينة عربية والسعر مفاجأة.. هنا التفاصيل

تخص الأثرياء والمشاهير ووفق تقرير جديد لقائمة الدول الأكثر تطعيمًا

اعتمدت منظمة الصحة العالمية العديد من لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حيث وصل عدد اللقاحات حتى الآن إلى 5 لقاحات تختلف فیما بینھا في تقنیتھا وسعرھا ودرجة الحرارة التي تحفظ فیھا ومنها "فایزر"، وهو أمريكي ولقاح "سبوتنیك"، وهو روسي ولقاح "مودرنا"، وهو أمریكي ولقاح «أسترازینیكا»، وهو بریطاني ولقاح "سینوفارم"، وهو صیني.



وكشف تقرير جديد لقائمة الدول الأكثر تطعيمًا لسكانها ضد فيروس كورونا تقدم دولة الإمارات وحلولها في المرتبة الثانية عالميًا، إذ كان المقياس في التقرير هو حجم التطعيم ضد الوباء لكل 100 شخص حتى الخامس من يناير 2021 من إجمالي السكان، وجاءت في المركز الرابع الولايات المتحدة والمرتبة الخامسة بريطانيا.



ولا تعد سياحة اللقاحات مجرد ظاهرة أميركية حيث توفر وكالة سفر بريطانية نفس العرض مقابل أكثر من 100 ألف ريال سعودي ما يقارب 30 ألف دولار تشمل السفر الجوي إلى دبي ومكانًا للإقامة الفاخرة وجرعتي اللقاح والتنزه وفقًا لسي بي إس نيوز.



ووفق خطط توزيع اللقاحات في العالم ظهر نوع جديد من السياحة وهي سياحة اللقاحات فيما يعرف عالميًا "مدن اللقاحات المتوافرة" وإعلاميًا أطلق عليها "إلى اللقاح".



وفي فلوريدا يحاول السكان بصعوبة الحصول على مواعيد لقاحات كوفيد-19 فيما كشفت وسائل الإعلام أن الإمدادات المحدودة بالفعل قد تذهب إلى الأشخاص الذين لا يعيشون في الولاية الأميركية أو في أمريكا نفسها.



وبموجب خطة اللقاح في فلوريدا يحق للعاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية طويلة الأجل وأولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وفيما فوق ذلك الحصول على اللقاح.



وبحسب بيانات وزارة الصحة فقد تلقى أكثر من 1.1 مليون شخص في فلوريدا اللقاح من بينهم 39 ألف شخص لا يقيمون في الولاية، حيث يسافر الأشخاص من ولاياتهم إلى فلوريدا للحصول على التطعيم.



وكانت صحيفة "كلارين" في بوينس آيريس ذكرت أن عشرات الأرجنتينيين الأثرياء سافروا إلى ميامي بفلوريدا للحصول على الجرعة.



وفي مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على موقع انستغرام شوهدت والدة يانينا لاتوري، وهي شخصية تلفزيونية أرجنتينية، وهي تتلقى اللقاح في ميامي وفقا لموقع "الحرة".