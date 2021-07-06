كورونا في أفريقيا.. الإصابات تقترب من الـ5.7 ملايين

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 5 ملايين و698 ألفًا و966 إصابة.
وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا قد بلغ 147 ألفًا و87 حالة.
الوفيات بلغت 147 ألفًا و87 حالة
أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 5 ملايين و698 ألفًا و966 إصابة.
وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا قد بلغ 147 ألفًا و87 حالة.