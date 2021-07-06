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الوفيات بلغت 147 ألفًا و87 حالة

كورونا في أفريقيا.. الإصابات تقترب من الـ5.7 ملايين

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أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 5 ملايين و698 ألفًا و966 إصابة.

وقال المركز في بيان اليوم: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا قد بلغ 147 ألفًا و87 حالة.