"الأرصاد" ينبّه من أتربة وأمطار رعدية على جازان وارتفاع للأمواج

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبةً بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، على مدينة جيزان، ومحافظات: أبو عريش، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والدرب، وفرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.