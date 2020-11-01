الأمطار تواعد تبوك.. حالة تستمر حتى 8 مساء

تُصحب بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 11:46 AM

تُصحب بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني الرؤية

الأمطار تواعد تبوك.. حالة تستمر حتى 8 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة تبوك -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، على تبوك ومحافظة تيماء.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

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