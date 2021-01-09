المخواة .. "هاجر الزهراني" تدهش زوار جناح التعليم بمعرض الكتاب بالرسم الرقمي

ضمن أنشطة جناح التعليم الكائن بمعرض الكتاب الأول بمحافظة المخواة، أُقيم مساء أمس المعرض الإلكتروني الأول بإدارة تعليم المخواة، الذي حمل عنوان "ريشة فنان"، واحتوى على مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي تنوعت ما بين لوحات تشكيلية ولوحات للخط العربي، أعدها قسم النشاط الطلابي "بنات" بإشراف من مدير التعليم الدكتور علي بن محمد الجالوق، ومساعدة مدير التعليم شريفة علي، وتصميم وإخراج رئيسة قسم نشاط الطالبات "صالحة الغامدي".



وأُقيم المعرض في بيئة افتراضية، تحاكي معرضًا مقامًا على شاطئ البحر؛ وهو ما منحه بُعدًا أخَّاذًا.



واستمع الزوار إلى شرح مفصَّل عن كيفية دخول المعرض الرقمي؛ إذ أُتيحت زيارته عن بُعد عبر الويب على الرابط:

https://www.artsteps.com//560/315



وشهد المعرض إقبالاً كبيرًا، وتفاعلاً نظرًا لسهولة التصفح، وتنوُّع اللوحات.



وحضرت بالمعرض الفنانة هاجر عبدالعزيز الزهراني، الطالبة الصف الأول الثانوي بمدرسة الشعراء، في الركن ذاته، وأدهشت الجميع بلوحاتها الرقمية التي كانت لافتة للجميع نظرًا للدقة التي يحويها الرسم التقني من خلال برامج الرسم الخاصة به.



كما حضرت والدتها التي قالت: "إنني فخورة جدًّا بهذه الفرصة التي مُنحت لابنتي؛ لتعرض من خلالها ما تمتلكه من موهبة في هذا المجال. وتُعد مثل هذه المشاركات دافعًا حقيقيًّا ومحفزًا نحو التطوير والإبداع.. فشكرًا لتعليم المخواة ولمعرض الكتاب على هذه الفرصة".



من جهته، أشاد مدير التعليم، الدكتور علي الجالوق، بفكرة المعرض، ووجَّه بدعم الطلاب والطالبات الموهوبات في مجال الفن الرقمي من خلال إبراز أعمالهم، وتوفير كل ما يرفع من مستوى مهاراتهم الرقمية، مثل إقامة المعارض والتدريب.