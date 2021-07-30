"البجالي" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل المهندس محمد بن سعيد بن بسيس البجالي؛ مساء أمس بزواجه من كريمة سليم البجالي بمحافظة جدة، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظراً للظروف الراهنة.

"سبق" تبارك لأسرة “ البجالي " وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.

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30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 11:45 PM

"البجالي" يحتفل بزواجه في جدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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احتفل المهندس محمد بن سعيد بن بسيس البجالي؛ مساء أمس بزواجه من كريمة سليم البجالي بمحافظة جدة، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظراً للظروف الراهنة.

"سبق" تبارك لأسرة “ البجالي " وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.

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