"البجالي" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل المهندس محمد بن سعيد بن بسيس البجالي؛ مساء أمس بزواجه من كريمة سليم البجالي بمحافظة جدة، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظراً للظروف الراهنة.



"سبق" تبارك لأسرة “ البجالي " وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.