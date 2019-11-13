بالفيديو.. أمطار حائل تُجري السيول وتروي الشعاب ومواطنون يُوَثّقون

دفعت الأهالي إلى الخروج من منازلهم والتنزه.. والدفاع المدني حذّر

وثقت كاميرات المواطنين، السيولَ التي خلّفتها الأمطار التي هطلت على منطقة حائل، وشَمِلت مدينة حائل وجنوبها حتى الحليفة، وغربها حتى محافظة موقق، مساء أمس الثلاثاء.

وأظهرت المقاطع سيولًا منقولة من وقع المطر؛ الأمر الذي أعطى الجبال والأودية جمالًا جعل العديد من العائلات تخرج للتنزه في تلك الأماكن.

وكانت تلك السيول قد أدت إلى احتجاز عدد من المركبات في الأودية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن الفِرَق الميدانية باشرت عددًا من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية، وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى، كما أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين ولم تسجل حالات وفاة جراء الأمطار.

وحذّر "الحربي" من الاقتراب من وادي الرمة قرب مركز العجاجة الذي يشهد سيولًا منقولة الآن؛ منبهًا لضرورة الحرص، والابتعاد عن الأودية وتجمعات المياه، ويأمل من الجميع توخي الحيطة والبقاء في مواقع آمنة عند هطول المطر.

وكانت أمطار، قد هطلت مساء أمس على منطقة حائل، شملت مدينة حائل، والحائط، والشملي، والشنان، والغزالة، وحائل، وموقق، وسالت على إثرها الأودية والشعاب، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بمشيئة الله.

قامت "سبق" بجمع بعض تلك المقاطع من مواقع مختلفة من منطقة حائل، وبصوت من وثّقها.