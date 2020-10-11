جدة.. هدم وإزالة محال تجارية وورش عشوائية بحي الوزيرية

وقوعها ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

باشرت اللجنة المشكّلة من أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء وفرق الدوريات الأمنية ووقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم الأحد، أعمال الهدم والإزالة لكامل مواقع المحال التجارية والورش العشوائية الواقعة ضمن نطاق حي الوزيرية ابتداءً من شارع الإسكان حتى شارع المحجر والتي تقع ضمن حدود أراضي وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية المعتمدة بالأمر السامي رقم 6472 وتاريخ 10 صفر 1439هـ.

وكانت اللجنة قد فصلت التيار الكهربائي عن كامل الموقع قبل نحو ثلاثة أسابيع.