"الصحة": تسجيل 681 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1447 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021، تسجيل 681 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 537374 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1447 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 520,358 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8388 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8628 والحالات الحرجة 1367 حالة.