حتى إشعار آخر.. "كورونا" يعلّق التداول في بورصة أبوظبي

الإجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم (الأحد)، أنها ستغلق قاعات التداول مؤقتًا وحتى إشعار آخر؛ نظرًا لتفشّي فيروس كورونا عالميًّا.

وأوضحت البورصة في بيان أوردته "رويترز"، أنها قررت إغلاق قاعات التداول في مقراتها الرئيسية في أبوظبي وباقي إمارات الدولة؛ في إجراء يهدف لحماية الصحة العامة بالإمارات العربية المتحدة.

وسجلت الإمارات 86 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، شُفيت 17 حالة منها.

الإمارات أبوظبي فيروس كورونا الجديد

6

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 06:16 PM

الإجراء يهدف إلى حماية الصحة العامة

حتى إشعار آخر.. "كورونا" يعلّق التداول في بورصة أبوظبي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 2,430

أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم (الأحد)، أنها ستغلق قاعات التداول مؤقتًا وحتى إشعار آخر؛ نظرًا لتفشّي فيروس كورونا عالميًّا.

وأوضحت البورصة في بيان أوردته "رويترز"، أنها قررت إغلاق قاعات التداول في مقراتها الرئيسية في أبوظبي وباقي إمارات الدولة؛ في إجراء يهدف لحماية الصحة العامة بالإمارات العربية المتحدة.

وسجلت الإمارات 86 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، شُفيت 17 حالة منها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الإمارات أبوظبي فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020