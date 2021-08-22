جامعة بيشة تقر خطة انطلاق العام الجامعي الجديد

بحثت الاستعدادات لاستكمال جرعات لقاح كورونا

أقرت لجنة تنسيق العودة الحضورية للعملية التعليمية بجامعة بيشة برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي, اليوم, خطة انطلاق العام الجامعي الجديد الأحد المقبل في مختلف المراحل الأكاديمية في كليات بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.



وبحث الاجتماع اللجنة استعدادات الجامعة لاستكمال أعضاء هيئة التدريس والطلبة جرعات لقاح فيروس كورونا قبل بدء الدراسة، وآلية بث الجداول الدراسية إلكترونيًا، ومؤشرات أداء تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. كما شددت اللجنة على أهمية انتظام الدراسة مع بداية اليوم الأول وإلقاء المحاضرات في مواعيدها وفق خطة العودة الحضورية الآمنة.