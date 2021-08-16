لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

انضم المغربي نور الدين أمرابط، اليوم الاثنين، إلى صفوف فريق نادي أيك أثينا اليوناني.

وأعلن النادي اليوناني تعاقده مع المغربي نور الدين أمرابط محترف فريق النصر السابق لمدة عامين في صفقة انتقال حر.

وكان أمرابط انتهت علاقته مع نادي النصر مع نهاية الموسم الماضي بعد 3 مواسم قضاها في صفوف الأصفر .

ويقود الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب النادي الأهلي السابق الفريق اليوناني "فنياً".