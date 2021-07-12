وزير النقل يعلن تشغيل محطة جدة بـ"السليمانية" غداً الثلاثاء

الجاسر أكد جاهزية المحطة لعودة الرحلات وخدمة المسافرين

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر إعادة تشغيل محطة جدة المركزية بالسليمانية، غداً (الثلاثاء.(



حيث قال الوزير الجاسر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه تأكيداً لالتزامنا بتشغيل محطة جدة المركزية التابعة لشبكة ‫قطار الحرمين السريع، سرني الإعلان عن جاهزية المحطة لعودة الرحلات، وخدمة المسافرين حيث سيبدأ التشغيل اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وأكد: نحن حريصون على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير تجربة تنقل أفضل للمسافرين وضيوف الرحمن.

وأعلنت شركة مشروع القطار السعودي الأسباني SSTPC، إعادة تشغيل محطة جدة المركزية ضمن شبكة قطار الحرمين السريع ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وأضافت أنه على الراغبين بالسفر إتمام حجزهم وإصدار التذاكر من خلال ثلاث وسائل تعمل خدمتهم بشكل مستمر وهي "هاتف خدمة العملاء، والموقع الإلكتروني، وتطبيق الأجهزة الذكية".

