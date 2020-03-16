الشوون الإسلامية توجّه بإغلاق دورات مياه الجوامع والمساجد

استمراراً في الإجراءات الاحترازية المؤقتة ضد فيروس #كورونا

وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإغلاق جميع دورات مياه المساجد والجوامع وأماكن الوضوء، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

جاء ذلك استمراراً في الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس #كورونا.

وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ فيروس كورونا الجديد

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16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 03:35 PM

استمراراً في الإجراءات الاحترازية المؤقتة ضد فيروس #كورونا

الشوون الإسلامية توجّه بإغلاق دورات مياه الجوامع والمساجد

عبدالله البرقاوي

الرياض

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وجّه وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإغلاق جميع دورات مياه المساجد والجوامع وأماكن الوضوء، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

جاء ذلك استمراراً في الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي اتخذتها الوزارة ضد فيروس #كورونا.

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وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ فيروس كورونا الجديد

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