ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي جهود تحقيق استقرار أسواق الطاقة

عبر اتصال هاتفي جدَّد التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي. كما جرى التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلادمير بوتين أسواق الطاقة العالمية

1

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 01:05 AM

عبر اتصال هاتفي جدَّد التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة

ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي جهود تحقيق استقرار أسواق الطاقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

5 6,540

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي. كما جرى التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلادمير بوتين أسواق الطاقة العالمية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020