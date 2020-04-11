ولي العهد يستعرض مع الرئيس الروسي جهود تحقيق استقرار أسواق الطاقة

عبر اتصال هاتفي جدَّد التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة، والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي. كما جرى التشديد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.